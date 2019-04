Toolson, Lundberg, Lalanne i Fisher, candidats a MVP

? Fins a quatre jugadors del Baxi Manresa són a la llista de 70 candidats que es poden votar per tal de ser proclamat millor jugador (MVP) de la lliga ACB. Són Iffe Lundberg, Ryan Toolson, Cady Lalanne i Corey Fisher, que en podria quedar fora perquè ha jugat 12 partits i ha d'arribar fins als 17 per ser elegible. El vot popular forma part en un 25% de la resolució de l'MVP, i a la votació també participen els jugadors, entrenadors i periodistes. El vot popular es pot exercir per Twitter i per Instagram