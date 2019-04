L'Egiba lluitarà per ser a la final de la Lliga Iberdrola

L'Egiba es jugarà aquest cap de setmana la classificació a la fase final de la Lliga Iberdrola GAF amb la tercera jornada i última de la lliga regular. L'equip manresà és segon a la general empatat a punts amb el Club Xelska balear, que té l'avantatge gràcies a l'acumulació de la nota total. L'Egiba va guanyar la primera jornada i va obtenir la segona posició en la participació següent. La fase final serà amb els quatre primers de la lliga regular i l'equip manresà hi serà, com la temporada passada, que va aconseguir l'any passat el campionat a Manresa, si aconsegueix un bon resultat a València.

Carla Font, Lorena Medina, Mar Palliso, Berta Franquesa, Berta Monteagudo, Aina Solà i Laia Font serà l'equip per obtenir de manera definitiva el bitllet per a la fase final. Andrea Carmona serà encara baixa per a aquesta competició. La gimnasta de l'Egiba està recuperant-se de la lesió que es va fer el mes passat i, a més, per a la propera jornada, l'Egiba incorpora a les seves files la xilena Simona Castro, gimnasta olímpica en els Jocs de Londres de l'any 2012. És medallista d'àmbit panamericà, sud-americà i copes del Món. El març del 2019 va ser present a la gala de les estrelles de Londres, amb les gimnastes referents de tot el món. Des del 2009, va competir als Estats Units, a la Lliga Universitària per la Universitat de Denver, on es va graduar en Administració d'Empreses el 2013. Actualment es prepara per a Jocs Panamericans de Lima 2019 i per al Campionat del Món Stuttgart 2019, classificatori per als Jocs Olímpics de Tòquio. Castro té trenta anys d'edat i l'Egiba busca que el seu bagatge en competicions arreu del món serveixi per donar seguretat a l'equip.