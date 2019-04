«L'equip transmet responsabilitat, veuen la final a quatre amb il·lusió»

Josep Riera, un manresà de 40 anys, és l'entrenador principal del Catalana Occident Manresa, que buscarà fer un bon paper avui i demà a Sant Fruitós.



Com arriben a la cita?

L'equip transmet responsabilitat, són conscients del que han aconseguit. Els jugadors veuen la final a quatre amb il·lusió, s'entrenen al màxim i estan mentalitzats per gaudir-la des del treball.

En les semifinals d'aquesta tarda es trobaran el Barça, a qui no han pogut guanyar en els quatre partits que han disputat.

Quan està al cent per cent, el Barça és, per a mi, superior a qualsevol equip català i a les quatre millors plantilles d'Espanya. Ha estat la millor defensa de la lliga, i també té el joc interior més físic.

Quines seran les claus per intentar donar la sorpresa?

Primerament, nosaltres haurem d'estar al cent per cent si volem tenir alguna opció, i haurem de vigilar en tres aspectes del joc. El primer és que no ens dominin en el joc a camp obert, evitar cistelles fàcils i ràpides. Haurem de controlar el rebot defensiu per evitar segones opcions i per tal de poder córrer, i també haurem d'estar atents en el temps del balanç defensiu. La segona clau és la defensa dels exteriors. Han de fer una bona feina per evitar que els interiors hagin de fer ajudes i deixar sol el seu marcat. Finalment, el tercer aspecte és la mentalitat ofensiva. Tindrem pocs espais per atacar, i caldrà circular bé la pilota, no aturar-la.

Un dels dos possibles rivals de demà és el Joventut, a qui ja van superar en la darrera jornada de la fase regular.

Sí, però no ho podem prendre com a referència, ja que els faltaven quatre titulars que, possiblement, recuperaran. També són físicament superiors a nosaltres i, com en el partit del Barça, hauríem de controlar el joc a camp obert. És un equip en el qual tothom té un bon llançament de tres i que fa un joc sense pilota simple però elaborat.

I el darrer conjunt de la final a quatre és l'Hospitalet.

És l'equip més tàctic, tant ofensivament com defensivament, i poden defensar-te una situació de bloqueig directe de quatre formes diferents. En resum, és el conjunt menys difícil i el més complicat.

Com els afectarà el fet que la competició sigui a Sant Fruitós?

No percebo grans diferències respecte a un altre escenari, ja que la majoria de jugadors són de fora la comarca. D'altra banda, personalment em fa molta il·lusió, ja que vaig ser tres anys a l'Asfe com a director tècnic i entrenador. Em van acollir molt bé, en tinc molt bons records i es mereixen viure una fase final com aquesta.