El Nat's vol reunir 200 corredors en la cursa solidària

Aquest proper diumenge se celebra la 7a Cursa Solidària del Nat's, amb sortida i arribada a les instal·lacions d'aquest complex esportiu de Sant Fruitós de Bages. Es poden escollir dos recorreguts, un de sis quilòmetres i un altre d'onze, ambdós per terrenys de muntanya. La sortida serà a les 9.30 hores i l'organització espera que hi hagi al voltant de 200 participants. El preu de la inscripció és de dotze euros. La prova donarà el que es reculli de les inscripcions per modernitzar l'àrea de pediatria de la Fundació Althaia.