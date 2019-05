El Delteco cau al Palau i dirimirà amb l'Obradoiro qui baixa a la LEB

El Barça Lassa, que va sumar la seva victòria 1.500 en la història de la lliga, va apurar les seves possibilitats de ser segon a la fase regular, després de vèncer al Palau Blaugrana el Delteco GBC per 88-71, un resultat que manté els bascos en zona de descens, tot i que tindrà opcions de permanència fins a l'última jornada. Concretament, els guipuscoans se salvaran si derroten el Reial Madrid i, a més, perd el Monbus Obradoiro i guanya el Movistar Estudiantes a Badalona. Si es dona aquest cas, l'Obradoiro gallec seria qui perdria la categoria.

Després d'un 2-5 de sortida, els jugadors d'Svetislav Pesic van reaccionar i van trencar el partit ja en el primer quart (18-11). En el segon, els blaugrana van sortir disposats a obrir més el forat, i ho van aconseguir, ja que al descans el resultat era un clar 42-27.

En la segona meitat, la potència física dels locals es va començar a notar en defensa i, després d'un parcial a favor dels visitants, van aprofitar la seva millor rotació per accelerar el ritme i acabar tancant el tercer quart amb 64-48. L'equip dirigit per Sergio Valdeolmillos començava a notar el desgast físic, però va mantenir el tipus i, després dels triples anotats per Burjanadze, Zeisloft i Rebec, es van situar a només set punts quan faltaven tres minuts per al final. Llavors va aparèixer Thomas Heurtel, que va liderar el seu equip a un parcial de 9-2 que va decidir materialment el duel.