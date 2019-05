L'Igualada suma un punt i diu adeu a la lluita per les primeres places

L'Igualada es va emportar un punt de Cornellà en un partit en el qual van disposar d'ocasions fins al darrer moment.

Els blaus volien esgotar totes les possibilitats per arribar al lloc de promoció d'ascens i els locals també havien de sumar per poder mantenir la categoria. Per això, es preveia un matx molt intens.

L'inici va ser dolent per a l'Igualada. En un contracop, els locals es van avançar. La reacció visitant no es va fer esperar, amb un xut que va repel·lir el travesser. La insistència dels de Moha era evident, però el Sant Ildefons resistia amb un futbol directe i es va arribar al descans amb derrota provisional. La segona part va començar amb un punt més de verticalitat dels jugadors visitants, que eren conscients que havien de generar més oportunitats per capgirar el marcador. Per contra, això va provocar que la defensa patís més del compte a causa del joc ofensiu blau.

El resultat no es movia gràcies a les aturades dels porters. Es va arribar als darrers minuts amb iniciativa anoienca. Així, al minut 86, Martí Just va empatar el duel amb una rematada dins de l'àrea. Fins i tot, Sansano va poder fer el 1 a 2 des de fora de l'àrea.