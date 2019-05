Paco del Águila i Estel Puiggròs, convocats per a les seleccions espanyoles

La Federació Espanyola de Basquetbol (FEB) ha donat a conèixer la llista de convocats per concentracions de preparació de diferents seleccions, tant masculines com femenines. Entre els citats hi ha la base manresana del Segle XXI, Estel Puiggròs, i l'ala-pivot del Baxi, Paco del Águila. Puiggròs estarà concentrada a Íscar (Valladlid) del 23 al 27 de maig, d'aquest dimecres fins el proper dilluns, amb la selecció espanyola femenina sub-18 que prepara el proper Europeu, que tindrà lloc enguany a Bòsnia. L'enbtrenador és Lino López.

Per la seva banda, l'ala-pivot andalús Paco del Águila ha estat convocat per integrar-se a la concentració de la selecció masculina sub-20, que entrena Joaquín Prado. La trobada és a Azuqueca de Henares (Guadalajara) i és preparar l'Europeu que es jugarà a Israel. En tot cas, la incorporació pot dependre de si el Baxi es classifica o no per als play-off ja que comença el diumenge quan l'equip manresà jugarà el darrer partit de lliga a la pista del Tecnyconta, a Saragossa, i s'acaba el dimecres 29 de maig.