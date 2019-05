Corey Fisher pot ajudar el Baxi en el decisiu duel a Saragossa tot i que acusarà la falta de rodatge

El nord-americà Corey Fisher serà segurament la novetat en la convocatòria de Joan Peñarroya per al determinant partit de demà a Saragossa, en què el Baxi Manresa es juga la classificació per als play-off de la lliga Endesa. El tècnic del conjunt bagenc ho va apuntar ahir, a la roda de premsa prèvia a l'enfrontament, malgrat que també va matisar que les cinc setmanes de baixa, des que es va lesionar el 20 d'abril passat a Las Palmas, provoquen que el seu estat de forma no sigui el desitjable.

Així, Peñarroya va explicar que «es troba en la fase final de la recuperació i ha estat cinc setmanes parat, per la lesió muscular, i sense entrenar amb impacte. Aquests dies ha començat a fer algunes coses de bàsquet, però el seu problema és d'estat de forma».

D'aquesta manera, el Baxi manté les baixes ja conegudes de Ryan Toolson, amb una afectació a l'esquena, i d'Erik Murphy, amb un problema al genoll dret després de caure a la pista del Joventut. En les darreres setmanes, els manresans s'han reforçat amb la cessió de Sergi Garcia i la recuperació de Dani Garcia per jugar de bases, tot i que Lundberg ha estat el director de joc titular.