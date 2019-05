Els igualadins clouen una gran temporada amb triomf a casa

L'Igualada va tancar la temporada amb una victòria per la mínima davant la Muntanyesa, que li permet assegurar la quarta plaça i seguir amb opcions de poder assaltar la tercera i tenir opcions de pujar via ascensos compensats. Perquè això passi, el Viladecans hauria de perdre per dos gols de diferència al camp de l'Andor-ra, aquesta tarda (17 hores).

Els anoiencs van dominar des de l'inici i Martí Just va fer l'1-0 al minut 28 amb un xut llunyà. Al 41, Simón va anotar el segon en recollir una pilota a la frontal i, al 46, Louzao va fer el 2-1 definitiu.