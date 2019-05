L'Egiba i l'Anoia Club són a la Copa Catalana escolar, a Salt

El pavelló municipal de Salt va ser l'escenari, el cap de setmana passat, de la fase final de la Copa Catalana en les categories escolar i base 1-2-3-4-5, en la qual van prendre part diverses gimnastes de l'Egiba i de l'Anoia Club Gimnàstic. La prova va ser organitzada per la Federació Catalana de Gimnàstica, amb la col·laboració de l'entitat amfitriona, el Salt Gimnàstic Club, i va tenir un total de 337 participants.

Les esportistes del club bagenc van obtenir un total de tres podis en la competició. En la categoria escolar C grans, Laura Torras va obtenir la primera posició en salt. Per la seva banda, en C petites, Mireia Hernández va finalitzar segona en salt, i Elsa Navarro va acabar tercera en barra en escolars B grans. En el torn de tarda, en la modalitat de base 4G, Abril Hidalgo va ser cinquena en terra, i va quedar-se a només dues dècimes de la tercera plaça.

Per la seva banda, l'entitat anoienca va aportar dues gimnastes al campionat que es va dur a terme en terres gironines: Carla Maria Jordan Doncel i Júlia Bisbal Gabriel, que van ser acompanyades per la seva entrenadora, Alícia Borrega Escalante. Jordan hi va prendre part en la categoria escolar B petites en quatre aparells, en què va obtenir bones puntuacions. Les millors van ser a l'aparell de terra, on va assolir el quart lloc, i el de salt, en què va ser setena, resultats que li van permetre aconseguir el novè lloc a la classificació individual general, que és la suma dels quatre aparells.

Bisbal va competir en tres aparells en escolar C, i també va fer molt bones puntacions. Va aconseguir el vuitè lloc a la classificació individual general, el novè a l'aparell de terra i la plata en salt.