Disset derrotes seguides en les visites dels blancs

? Des del 1998 quan el TDK Manresa es va imposar per 95-82 al Madrid en el quart partit de la semifinal de lliga ACB, l'equip bagenc no ha pogut derrotar els blancs. En aquell dia Jordi Singla i Román Montañez eren a les files de l'equip dirigit per Luis Casimiro. Demà, mirar de trencar aquesta ratxa, serà una de les motivacions de l'equip de Peñarroya que vol tornar, dimarts a les 2,130 hores, al partit de desempat que es jugaria en el WiZink Center. En el total dels 44 partits en els quals ambdós equips s'han enfrontat en la pista bagenca, el Madrid s'ha imposat en 36, el Baxi en 7 i també hi va haver un empat quan aquest era un resultat admès