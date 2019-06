El Vilassar i l'Andorra es troben avui a Manresa amb una plaça de la Copa del Rei com a al·licient

El Vilassar, com a campió del grup 1 de Primera Catalana, i l'Andorra del sallentí Gabri Garcia, com a campió del grup del 2, disputaran la final del Campionat de Catalunya amateur avui dissabte, a les 18 h, al Congost de Manresa. L'FCF TV emetrà en directe l'enfrontament amb els comentaris de Carles Baldellou i les anàlisis tècniques del manresà Víctor Vera; també per les xarxes socials de la Federació Catalana es podrà seguir el minut a minut de la final. L'entrada al camp per veure el duel entre Vilassar de Mar i l'Andorra serà gratuïta.

La novetat més destacada d'enguany és que el guanyador del partit es classificarà per disputar la fase prèvia de la pròxima edició de la Copa del Rei, com a millor equip de les categories territorials de Catalunya.

El Vilassar ha acabat primer, amb 70 punts, després de guanyar 20 partits, empatar-ne 10 i perdre'n 4 més; l'Andorra ha totalitzat 67 punts (la majoria fets a la segona volta després de l'entrada de l'empresa de Piqué) amb 19 triomfs, 10 empats i 5 derrotes.