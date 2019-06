L'Igualada femení s'acomiada de la Copa amb uns últims minuts per oblidar

arxiu particular

Mal final de les igualadines arxiu particular

Adeu definitiu de l'Igualada a la Copa Catalunya en una tarda que les jugadores tardaran a pair. L'AEM, amb una remuntada als útims minuts, com si d'un cicló es tractés, va fer-se amb la plaça que condueix a les semifinals. La incredulitat es va apoderar de les locals després de posar-se per davant en el marcador dues vegades. Primer amb l'1-0 i el 2-0 de Salanova i Ariadna, respectivament, que, a priori, deixava encarrilat el xoc. Més tard, després del gol anotat per Borukova, de l'AEM, que escursava el marcador, l'Igualada reaccionaria amb el 3-1. Però es va desencadenar la bogeria final amb cinc gols en l'últim quart d'hora, que va col·locar el 3-6 i deixava adolorides les locals i desenfrenadament eufòriques les visitants amb una segona part de somni.