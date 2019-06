«Esportivament hem creat una gran il·lusió»

Fa més de deu anys que està relacionat amb el Centre d'Esports Manresa com a directiu i alguns d'aquests com a pare d'un jugador, i també és el responsable del bar del Nou Estadi. Les darreres vuit campanyes ha actuat com a vicepresident junt amb el president José Luis Correa. Ara, problemes personals que ha de resoldre el màxim mandatari del club han deixat Luis Vila com a responsable de l'entitat, sense necessitat de fer eleccions.



La seva trajectòria al CE Manresa és llarga.

Alguns dels que organitzàvem el Mundialet als camps de terra del Congost vam anar a demanar al llavors president, Arcadi Prat, a veure si podíem jugar al Nou Estadi els partits del torneig. Fa deu anys d'això i aquí va començar la meva relació mb el club, coincidint també amb la incorporació del meu fill a l'infantil de Divisió d'Honor, fitxat del Joanenc. Llavors, l'Arcadi Prat ens va transmetre la necessitat que tenia d'ajudes per trobar recursos econòmics. Davant d'aquesta situació vam començar un nou projecte amb José Luis Correa, i fins l'actualitat.

Ara, però, la situació ha canviat, i força.

Sí. José Luis Correa no està present en el dia a dia del club perquè té alguns temes personals per resoldre. Algun membre de la junta també ha hagut de marxar, però la resta, amb més o menys mesura, continuen al peu del canó. No estem parlant d'un nou projecte, sinó de trobar solucions a una nova perspectiva a l'entitat. Per això, es necessitava que algú portés el timó, i em toca fer-ho a mi. Si finalment el president José Luis Correa, com així sembla, decideix renunciar, jo assumiré el càrrec. Provisionalment continuo com a vicepresident. Això sí, depenent de com vinguin els esdeveniments mirarem d'incorporar gent nova a la junta directiva. Ja hi han entrat Rosa Garcia, per portar la comptabilitat, i Jordi Porcel, que es farà càrrec de tots els temes de màrqueting. És possible que algun exjugador també entri. Sí que és veritat que pot haver-hi incertesa, però anirem resolent els problemes amb paciència i sobretot amb compromís.

Esportivament, i a l'espera del més que possible ascens a Tercera Divisió del primer equip, la temporada difícilment podia anar millor, amb els ascensos del cadet, l'infantil i l'aleví.

Vam iniciar la temporada amb un nou equip de treball capitanejat per Xavi Baldajos, amb el meu suport, i amb una línia diferent, tenint en compte la gent de la casa, tant pel que fa a jugadors com a entrenadors. La veritat és que crèiem que les coses podien sortir bé, però no que sortissin pràcticament a la perfecció. Hem creat una gran il·lusió al voltat de l'entitat en un any meravellós, amb un equip de treball intens i motivat. Gracies a això, hem anat saltant pedres del camí, però encara ens queden muntanyes per pujar.

Potser s'esperava més de l'equip juvenil?

Les mesures ràpides per resoldre els problemes del primer equip amb la marxa del tècnic Piti Belmonte situant el tècnic del juvenil, Andreu Peralta, al seu lloc va destarotar el mateix juvenil. Ara bé, l'arribada de Peralta a la primera plantilla va donar molt oxigen quan les coses no anaven bé. Ha generat il·lusió.

L'economia es l'altra cara de la moneda.

Portem algun mes d'endarreriment en els pagaments a jugadors i tècnics, també de la base, però a partir de la setmana que ve hem de tractar aquest tema i hem de trobar la manera de resoldre aquesta situació. Hem d'aconseguir empreses que s'impliquin. La base és generar recursos amb l'ajuda de les institucions, com ara l'Ajuntament i altres entitats esportives de la ciutat, com el Baxi Manresa, amb qui tenim cada cop més bona relació. Podem crear un projecte de ciutat conjunt.

Creu que el primer equip jugarà a Tercera el curs que ve?

Estem treballant pensant que estarem a Tercera Divisió. Jo confio molt en poder guanyar el partit de diumenge. No tinc al cap els despatxos, que també ens poden donar l'ascens. Això a partir de dilluns, si no guanyem la promoció.

Després d'un any tant bo, és conscient que costarà mantenir-ho el curs que ve?

El futbol és un esport i, com a tal, un any pots guanyar i un altre pots perdre. Cal estar preparats per a això, saber-ho acceptar si arriba. Però tenim il·lusió perquè no sigui així.

Com es planifica la propera temporada?

La coordinació general de la base anirà a càrrec de Xavi Baldajos, amb Víctor Casado en l'estructura administrativa. Som un club pobre i els esforços s'han de multiplicar. Hem de conviure amb els recursos que tenim. Hem d'aconseguir que com més jugadors arribin al primer equip, molt millor. També hem de tenir una bona relació amb els clubs dels barris i de la comarca; nosaltres els necessitem i ells ens necessiten. Pel que fa al primer equip, Xavi Ribera portarà la secretaria tècnica, junt amb Enric Moreno. A veure on acaba un equip que aquesta temporada es mereix el millor del món. M'agradaria que diumenge el Congost s'omplís, que els avis recordessin, amb els seus nets, altres èpoques daurades al Pujolet. Queda la batalla final, tot i que amb la temporada que s'ha fet és molt bona. Sigui com sigui, l'equip té més ganes de guanyar que por de perdre.