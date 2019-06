El pivot del Baxi Cady Lalanne podria interessar al Reial Madrid

Segons el diari Marca, el pivot del Baxi Manresa Cady Lalanne podria interessar al Reial Madrid, on no ocuparia plaça d'estranger. El jugador haitià, que acaba contracte amb els manresans, va ser un dels destacats en el play-off de quarts de final de la lliga que va enfrontar precisament el Reial Madrid i el Baxi (a Madrid, Lalanne va anotar 26 punts). Abans de concretar-se aquesta operació, Cady Lalanne, clau aquesta temporada al club manresà, amb 10,9 punts i 5,3 rebots per partit, se'n va al Piratas Quebradillas de Puerto Rico. Llavors, s'haurà de veure el seu destí quan comenci la nova temporada, a la tardor, ja que segur que no li faltaran ofertes i serà difícil retenir-lo a Manresa. Una que ja s'ha començat a sentir és la d'un equip coreà.

D'altra banda, el San Pablo Burgos pensa en Joan Peñarroya per substituir Diego Epifanio, segons informa Encestando. Tot i que té contracte amb el Baxi, el tècnic rebrà ofertes importants.