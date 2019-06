La 35a edició del Torneig Enramades de Sallent es va jugar dissabte en la categoria infantil. La victòria va correspondre a l'Espanyol, després d'imposar-se per un clar 5 a 0 sobre el Sallent A a la final. Els espanyolistes ja han guanyat catorze vegades aquest torneig que organitza el club sallentí.

A les semifinals, l'Espanyol va vèncer per 2 a 0 el Manresa, i el Sallent A va desfer-se del Gimnàstic de Manresa als penals després d'empatar a zero gols.

Pel que fa als partits de la fase prèvia, van ser: al grup A, Sallent B, 0-Sallent A, 2; Sallent B, 0-Espanyol, 11; Espanyol, 2-Sallent A, 0. Al grup B, Manresa, 0-Gimnàstic, 1; Barça, 0-Gimnàstic, 0, i Barça, 1-Manresa, 2.