Bernat Benito, Joan Castanyer, Òscar Pulido i David Sánchez Ruano, renovats al Manresa

A la renovació de Sergi Solernou, la primera per al nou equip del Manresa a Tercera Divisió, el club blanc-i-vermell ha fet pública la continuïtat de quatre jugadors més. Es tracta del migcampista Bernat Benito, del central Joan Castanyer, del lateral dret David Sánchez Ruano i del porter Óscar Pulido, que es va incorporar a l'equip un cop avançada la lliga procedent del Gimnàstic de Manresa, de la Divisió d'Honor juvenil.

Altres futbolistes, com el també porter Pol Busquets o el golejador Noah Baffoe, entre d'altres, sembla que tenen ben encarada la negociació per seguir, tot i que la continuïtat de l'extrem encara no és definitiva. El tècnic Andreu Peralta també té avançat el seu acord per dirigir la propera temporada el Manresa a Tercera Divisió. Precisament, Peralta i Noah Baffoe rebran demà dimarts el premi que atorga Ràdio Marca a la seva gala, en el seu cas al millor entrenador i màxim golejador de Primera Catalana, respectivament.



Joanet i Claret, a la pretemporada

A banda de les renovacions, que n'han de caure algunes més aquesta mateixa setmana, el secretari tècnic, Xavi Ribera (substitueix Enric Moreno, que ha deixat el càrrec), està treballant en les incorporacions per reforçar la plantilla en la no va categoria. De moment ha transcendit que Joan Fígols, Joanet, del Berga (Segona Catalana) i Sergi Claret, de l'Avià (Tercera Catalana) faran la pretemporada. Ambdós han jugat en equips inferiors del Manresa.