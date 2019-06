Itàlia reté la primera posició del grup i Brasil se les haurà amb l'amfitriona

La selecció italiana de futbol va perdre per 0-1 contra Brasil en la darrera jornada del grup C del Mundial de França, però aconsegueix acabar en la primera posició i les brasileres no van poder evitar la tercera. Enmig, Austràlia, que acaba segona. Tots tres equips van finalitzar amb els mateixos punts, 6, però la diferència de gols va afavorir les transalpines.

A Valenciennes, un gol de penal de l'eterna Marta va fer gua-nyar la canarinha, que en acabar tercera ser les haurà amb l'amfitriona, França, primera del grup A. Per la seva banda, Itàlia jugarà contra Nigèria, si aquesta és una de les millors terceres i passa ronda i, si no, contra Xina. A Grenoble, Sam Kerr, la davantera australiana, va ser la gran protagonista en anotar els quatre gols contra Jamaica (1-4). Per les caribenyes, eliminades, va marcar Solaun. Austràlia jugarà els vuitens de final davant de Noruega.