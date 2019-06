Francesc Linares és el nou tècnic de l'Igualada Rigat

L'Igualada Rigat HC va fer ahir oficial el fitxatge de Francesc Linares com a nou entrenador del club anoienc i serà el relleu de Fer-ran López, que marxa al CP Calafell tot l'any, després de quatre anys a la banqueta igualadina.

Linares és exentrenador del Club Patí Voltregà, on ha estat les darreres tres temporades, i firma per un any. En el club arlequinat competirà a l'OK Lliga i a la World Skate Europe Cup, el segon esglaó europeu, anteriorment conegut com a CERS Cup.

A més del club osonenc, Linares ha estat a la banqueta del primer equip del PHC Sant Cugat i també té una àmplia experiència en hoquei base, on ha entrenat les categories inferiors d'equips com el FC Barcelona, el CH Caldes, la UE Horta, el Sentmenat HC i el CH Mataró. El seu palmarès a les categories base és extens, amb 6 Campionats d'Espanya, 7 Campionats de Catalunya i 1 Campionat de Barcelona, amb els diferents equips en els quals va estar a benjamí, infantil i juvenil i amb tots els equips en què va estar entrenant, excepte el Mataró. El nou entrenador de l'Igualada Rigat va completar tota la seva trajectòria com a jugador a l'Hoquei Club Sentmenat, on va arribar a Divisió d'Honor una temporada, i dues a Nacional Espanyola amb el club sentmenatenc.