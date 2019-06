Alemanya fa bo els pronòstics i avança als quarts de final en derrotar Nigèria

El combinat alemany va imposar la seva superioritat i va continuar amb la ratxa de victòries en aquest Mundial, després de superar la selecció de Nigèria per 3-0 a l'Stade des Alpes, a Grenoble. Les jugadores entrenades per Martina Voss-Tecklenburg van anar sempre per davant en el marcador i, ja al minut 20, van avançar-se amb un gol de Popp a la sortida d'un córner. Set minuts més tard, el VAR va indicar penal a favor de les alemanyes i Dabritz no va fallar la pena màxima per marcar el 2-0 i deixar encarrilada l'eliminatòria a favor de les alemanyes.

A la represa, Nigèria va intentar retallar distàncies però va topar amb un combinat molt fort defensivament. Ja en el tram final, Schuller va aprofitar una greu errada defensiva de les africanes per sentenciar amb el tercer gol i avançar cap als quarts de final, on s'enfrontaran al vencedor del partit entre les seleccions de Suècia i el Canadà. Avui serà el torn d'Anglaterra contra el Camerun i de l'amfitriona França amb el Brasil.