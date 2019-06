La Balconada-Ampans aporta un futbolista a Catalunya al torneig internacional d'Arlés

El treball quotidià que desenvolupa l'equip per a esportistes amb discapacitat intel·lectual que promouen, de forma conjunta, la Unió Esportiva la Balconada i la Fundació Ampans ha propiciat que un dels jugadors de la formació manresana hagi estat seleccionat, per primera vegada, per jugar amb la selecció catalana.

El futbolista bagenc Pablo Sánchez, de 21 anys, membre de l'equip de la UE la Balconada-Ampans des de fa quatre temporades, pren part com a jugador de la selecció catalana en un torneig per a seleccions europees que es disputa a la ciutat provençal d'Arlés.

Els darrers mesos, un membre del cos tècnic de la selecció catalana ha assistit com a observador a diferents entrenaments i partits de la UE la Balconada-Ampans. La seva missió era fer un seguiment de tots els jugadors de l'equip i avaluar-ne l'evolució futbolística. Els seus informes han determinat que el seleccionador català escollís Pablo Sánchez per integrar-se al combinat català.

Per prendre aquesta decisió, els preparadors de Catalunya no només han tingut en compte la qualitat futbolística, el talent i la tècnica de Pablo Sánchez. El seu compromís i els valors que el bagenc aporta al seu equip han estat decisius en la tria.

No en va, el tècnic de la UE la Balconada-Ampans, un conjunt creat amb l'objectiu de fomentar l'esport com a eina d'inclusió social, ha assenyalat que «Pablo Sánchez és un jugador dotat d'una gran versatilitat que li permet jugar en diferents posicions, a més de tenir un caràcter extravertit i solidari amb els companys. Unes aptituds que el converteixen en un exemple del que han de ser els valors propis de qualsevol autèntic esportista».

Després de debutar amb Catalunya, Pablo Sánchez es mantindrà dins del grup de jugadors que es preparen per jugar la propera edició dels Special Olympics. D'altra banda, l'equip tècnic de la selecció considera que el bagenc és un ferm candidat a integrar-se a l'equip estatal, fet que li permetria participar en les competicions internacionals més reconegudes.