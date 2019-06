L'Esport Ciclista Manresà va participar a la Marxa Cicloturista Quebrantahuesos, a Sabiñánigo

Un grup nombrós de ciclistes de l'Esport Ciclista Manresà va participar diumenge a la Marxa Cicloturista Quebrantahuesos, a Sabiñánigo. Aquesta és la marxa cicloturista més multitudinària d'Espanya, amb un total de 11.500 participants. Hi havia dos recorreguts, la Treparriscos Medio Fondo, de 85 km i amb un desnivell total de 1.350 metres, i la Quebrantahuesos Gran Fondo, de 200 km i amb 3.500 metres de desnivell. La prova va passar per carreteres del Pirineu aragonès i francès i per colls de muntanya com Somport, el Marie Blanque i el Portalet. Per part de l'Esport Ciclista Manresà, hi van participar 6 dones i 22 participants homes, i per a alguns era la seva primera marxa cicloturista d'aquest estil. Tots van finalitzar la prova sense cap incident i gaudint d'una gran jornada esportiva i amb una molt bona companyonia.