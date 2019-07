Artés i Navàs aposten per la continuïtat

Els dos equips de les nostres comarques que competiran enguany a la Copa Catalunya, l'Artés i el Navàs, ja tenen les plantilles molt perfilades per tal d'encarar la temporada 2019-20 de la cinquena categoria del basquetbol estatal. Les dues entitats han optat per mantenir gran part de l'equip i només fer uns pocs retocs.

L'equip més consolidat a la categoria, el Club Bàsquet Artés, ha fet tres incorporacions de cara al curs vinent. El primer en ser anunciat a les xarxes socials de l'entitat va ser el base de 18 anys Sergi Estany, provinent de l'institut nord-americà de Tilton. Posteriorment va arribar el torn de Jordi Fornells, un ala de 22 anys que l'any passat va jugar al Vilator-rada. Finalment, el darrer en incorporar-se a les files artesenques va ser Serigne Fallou Niang, un ala pivot senegalès de 18 anys que va jugar els dos últims anys als equips inferiors del Bàsquet Manresa i per al qual la directiva del club artesenc va fer un gran esforç per convèncer-lo, ja que també tenia una proposta del Navàs.



Baixes de Sensat, Bunell i Sakai

En l'apartat de baixes també hi ha implicats tres jugadors. Després de set temporades a l'equip, Oriol Sensat no continuarà la temporada vinent, com tampoc ho faran Hasain Bunnell ni Tatsuya Sakai. En canvi, seguiran al sènior A artesenc Jordi Clotet (que es va perdre la segona volta del curs passat en ser a Finlàndia d'Erasmus), Carles Jordà, Jordi Sobrevias, Roger Portella, Joan Carceller, Josep Burgès, Albert Illa (que s'està recuperant d'un trencament als lligaments creuats del genoll), Arnau Cumelles i Guillem Albà. A l'equip tècnic hi seran Jordi Estany (entrenador), Sergi Posa i Dani López (tècnics ajudants), Jordi Posa (delegat), Oriol Muns (fisioterapeuta) i Joan Raich (preparador físic).



El Navàs fa dues incorporacions

Pel que fa al Navàs, ha mantingut gran part de l'equip que va ascendir el curs passat des de Primera Catalana. Els bagencs han fet dos fitxatges, els dels interiors Nil Deix, que l'any passat jugava a Santpedor, i Jofre Canal, que ho feia a Vic. El també interior Marc López és l'única baixa de l'entitat, en la qual seguiran David Yuste, Pieter Batlló, Miki Costa, Roger Tàpies, Edu Frías, Rui Santos, Bernat Martí, David Boja, Gerard Riera i Adrià Montagut. Per la seva banda, alguns jugadors del sènior B, com Adrià Sabata, Josep Rodríguez, Francesc Carpio o Francesc Batlló, ajudaran l'equip dirigit per Isidre Suau durant la temporada.



La Copa Bages, primera prova

La primera cita important on coincidiran ambdues formacions serà la Copa Bages, el tradicional torneig de pretemporada que es disputa cada any al pavelló de Sant Fruitós de Bages. A més dels dos clubs bagencs, també hi seran el Club Natació Tàrrega, que va derrotar els navassencs en la recent final de Primera, i el Club Bàsquet Granollers.