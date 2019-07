Aura Coronado, entre les grans amb només 14 anys

Competir amb les millors del món de la teva disciplina tenint només 14 anys és a l'abast de molt pocs. La jove patinadora de Castellar de n'Hug Aura Coronado és una d'aquestes privilegiades. La competidora de l'equip cerdà May Luengo és esquiadora durant tot l'any. A l'hivern, damunt de la neu, i a l'estiu, sobre dues rodes, en tots dos casos amb una resultats destacables.

Juntament amb la seva companya d'equip, la cervellonenca afincada a la Cerdanya Anna Bor-ràs, formarà part de l'equip sènior estatal d'alpí en línia. Coronado té previst participar en la combinada, l'eslàlom gegant i l'eslàlom especial, que es faran al passeig del Migdia del parc de Montjuïc de Barcelona entre els propers dies 9 i 11. L'endemà, també vol prendre part en l'eslàlom paral·lel. Les dues curses centrals són els seus grans objectius.

Des d'Stuttgart, on ha participat en un campionat aquest cap de setmana, explica que «per a mi era un somni entrar als World Roller Games i, un cop allà, intentaréfer la millor posició possible, tot i que tampoc no penso en quina pot ser». La seva joventut fa pensar que el debut li servirà per aprendre'n molt de cara a un futur més que brillant.