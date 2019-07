Revàlides per al Calaf i el Gironella a Segona Catalana

El futbol de casa nostra va estar a punt de viure un altre èxit. Al final, però, el gol-average particular amb el Caldes va privar el Berga de lluitar per l'ascens a Primera Catalana. Els de Joan Prat van haver-se de conformar amb la tercera plaça en un grup 4 de Segona Catalana en el qual va fer-hi un molt bon paper el Joanenc de Marc Viladrich, mentre que el Sallent, amb Jesús Pelfort (el proper curs amb Josep Antoni Moreno) va salvar la categoria de forma molt folgada. Aquests tres clubs estaran acompanyats la propera campanya del Calaf i el Gironella, brillants primer i segon classificats en el grup 7 de Tercera Catalana. En el cas dels calafins d'Oriol Hontangas, essent l'únic club de Catalunya en les diferents categories que va acabar la lliga sense conèixer la derrota. Els gironellencs de Xavi Díaz també van tenir una trajectòria molt destacada al llarg de la competició.

Per a aquestes dues serà una bona revàlida. Pel Calaf, en concret, serà la seva primera experiència a la nova categoria. Per defensar-s'hi, Hontangas disposa d'una bona part de la plantilla que ha dut el club a Segona Catalana, amb algunes incorporacions per donar més equilibri. Una situació semblant és la que envolta els gironellencs, amb la base de la campanya passada i alguns retocs.

També a Segona Catalana, en el grup 3 del proper campionat només hi haurà un equip de la nostra zona, el San Mauro de Santa Margarida de Montbui. Igualment, al grup 5, el que inclou els equips de Lleida, només tindrà el Solsona, després del descens de l'Organyà el curs passat. Els solsonins continuaran dirigits pel tàndem format per Joan Corominas i David Andreu.