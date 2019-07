Organitzen les 12 Hores de futbol 7 solidari a Sant Fruitós

El Centre de Recursos en Trastorn de l'Espectre Autista de la Catalunya Central (CR TEA CC) organitza avui la quarta edició de les 12 Hores de futbol 7 solidari, que tindran lloc al camp de futbol municipal de Sant Fruitós, amb la col·laboració de l'Ajuntament i de la Federació Catalana de Futbol.

Set equip participaran a la matinal, i n'hi haurà vuit més de jugadors sèniors. Els partits es jugaran de les 9 del matí a 2/4 de 9 del vespre. A banda dels jugadors de cada equip i dels corresponents aficionats, qui vulgui podrà col·laborar gaudint de l'esmorzar o del dinar al bar del mateix camp amb un preu econòmic. També es farà una rifa especial durant tot el dia; així, cada 20 minuts hi haurà sortejos i per 5 euros es podran comprar tires de 10 números que donen dret a participar al llarg de tota la jornada.

La recaptació d'aquest any, com la de l'any passat, serà per pagar la formació de voluntaris i treballadors al voltant de l'autisme.