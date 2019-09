Coma ja acompanya Alonso en el camí cap al Dakar

L'equip Toyota Gazoo Racing va haver de confirmar ahir que Marc Coma serà el copilot de Fernando Alonso en la preparació que està fent amb la vista posada en el Dakar 2020, que es correrà per primer cop a l'Aràbia Saudita. I es va veure obligat a fer-ho perquè ahir tots dos van iniciar la seva participació al ral·li Lichtenburg 400, que pertany a les South African Cross Coutry Series, que es disputa des d'ahir i acaba avui.

Després de la disputa de la primera jornada de competició, Alonso i Coma eren tercers, a 32 segons del líder de la cursa, el pilot local Henk Lategan. Ahir, el segon lloc hi havia, amb només sis segons d'avantatge sobre Alonso, el també sud-africà Giniel de Villiers, guanyador del Dakar de l'any 2009.

En la nota de l'equip Toyota no s'informava si l'aliança entre els dos pilots, Alonso i Coma, es ratificarà amb la participació de tots dos al Dakar, tot i que sembla que aquesta és la intenció i que per això han començat a participar tots dos junts.

Coma explicava, en declaracions oficials, que «estic orgullós de formar part d'aquest equip i d'aportar la meva experiència en els ral·lis a Fernando. Tot i que he viscut aquest esport durant molt temps, és un nou repte per a mi. No hauria pogut imaginar que seria al seient del navegant preparant un ral·li amb un Toyota Hilux».

Coma es va mostrar convençut que «puc aportar alguna cosa a l'equip i vull explorar els meus límits per aconseguir el millor. Fernando i jo estem treballant molt bé junts i he pogut veure com de metòdic és en la seva adaptació al món dels raids. S'està acostumant molt bé a l'Hilux i estem veient avenços no tan sols dia rere dia, sinó tram rere tram».



«N'estic aprenent molt»

Per la seva banda, Alonso també ha mostrat la seva confiança que l'aliança serà fructífera. «Treballar amb el Marc és fantàstic. Estic aprenent molt d'ell sobre els raids gràcies als seus coneixements i experiència. En aquest tipus d'esport de motor, quan has de conduir centenars de quilòmetres cada dia, és molt important sentir-se còmode amb la persona que és al cotxe amb tu. El Marc i jo estem creixent com a unitat».

Per al doble campió mundial de Fórmula 1, «he mirat d'entrar en un entorn competitiu i això serà molt diferent als test privats. És un bon repte i tindré experiències noves per a mi i per a l'Hilux».



Ja s'havien entrenat a Polònia

Va ser el mànager principal de l'equip, Glyn Hall, qui va explicar que «estem entusiasmats amb la parella que formen el Marc i el Fernando. Han millorat molt en poc temps. Han demostrat la seva habilitat per treballar com a equip i han doblat el quilometratge planejat la setmana passada a Polònia. Ens va impressionar la seva posada a punt en el pròleg, el shakedown, del primer dia, en algunes seccions del Lichtenburg 400, i hem decidit que prenguin part de la prova».

Ni l'equip Toyota ni cap dels dos pilots involucrats no han volgut avançar encara quin serà el calendari futur i si ja s'ha arribat a la decisió que tots dos comparteixin habitacle de cara al Dakar.