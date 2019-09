L'equip espanyol remunta, supera dues pròrrogues i disputarà la final

La selecció espanyola va aguantar el tipus quan estava contra les cordes, va refer-se en els temps suplementaris i va vèncer per KO a la segona pròrroga. En un símil pugilístic, seria com va anar ahir una llarguíssima semifinal contra Austràlia que va portar el conjunt de Sergio Scariolo a la segona final d'un Mundial de la seva història. Demà, a les dues de la tarda, contra l'Argentina, intentarà sumar el seu segon títol, a prop de Saitama, al Japó, on va obtenir el primer, el setembre del 2006.

El duel va ser una lluita d'Espanya contra una selecció australiana que va anar gairebé sempre al davant en el marcador. Impulsada pels punts de Patty Mills i fent molt mal amb el rebot ofensiu, sobretot per part de Kay, Austràlia només va deixar la davantera al seu rival en un primer quart molt igualat resolt per un triple de Llull. En el segon, Austràlia va començar a obtenir les primeres diferències basant-se en la sequera hispànica de quatre minuts sense anotar. Tot i això, l'equip aussie tampoc no va aprofitar gaire aquest mal moment ofensiu del seu rival i només va obtenir cinc punts de diferència al descans.

El partit es va tornar més dur al tercer període. Austràlia va arribar a tenir onze punts de marge (39-50) però Scariolo va confiar en un quintet molt fix, amb Rubio, Llull, Rudy, Claver i Gasol, i amb ells es va acostar a dos punts a tres minuts per al final (65-67). A 8,7 segons per acabar, Gasol va culminar la remuntada (71-70). Mills va tenir dos tirs lliures per guanyar el partit, però va fallar el segon i Rubio va estar a punt d'anotar des del mig del camp.

En la primera pròrroga, un triple de Marc Gasol va situar el 76-71, però un triple de Mills i un bàsquet d'Ingles van refer la igualada. El ball de tirs lliures finals no va resoldre res i va caldre un segon temps suplementari.

Aquest ja va ser definitiu. Amb la direcció magistral de Ricky Rubio i dos triples de Llull, Espanya es va escapar amb un parcial de 10-2 (90-82) que ja donava més de mig partit als espanyols. El cant del cigne, amb un triple de Mills, va ser avortat per un bàsquet lateral de Gasol, que va significar l'inici de la celebració d'un triomf basat, sobretot, en la defensa.