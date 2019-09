Un Cadí en construcció desafia l'Uni Girona a la final de la Lliga Catalana

El Cadí la Seu s'encomanarà aquest migdia a l'esperit del Palau per intentar superar un Spar CityLift Uni Girona més rodat en la final de la Lliga Catalana. El pavelló municipal de la Seu d'Urgell acollirà l'enfrontament entre els dos equips catalans de Lliga Femenina 1. Tots dos conjunts estan en plena pretemporada i tindran algunes absències destacades: l'americana Sydney Wiese encara no s'ha incorporat al Cadí perquè està jugant l'WNBA, i les gironines tindran la baixa de la base Núria Martínez, que pateix una lesió muscular. Les urgellenques estan en plena «fase de construcció», segons les paraules del seu tècnic, Bernat Canut.

Per al Cadí, el d'aquest migdia (12 hores, Esports 3) és tot just el segon partit de preparació, després de vèncer dijous el Toulouse Metrópole per 63-71 amb pròrroga inclosa. L'enfrontament disputat a la capital d'Occitània va ser un bon test per a les de la Seu, que, tot i això, es van mostrar molt irregulars. Canut explica que la final de la Lliga Catalana arriba «molt aviat», tot just a la meitat d'una pretemporada que no permet estar «a un gran nivell». El preparador físic del conjunt de la Seu d'Urgell explica que «a casa hem de demostrar l'esperit del Palau». Tot i ser un partit oficial, més que altres vegades, el matx contra l'Uni Girona serà de preparació, per intentar seguir construint joc.



Estrena com a local

Servirà per al públic local per veure les noves incorporacions, des de la serboportuguesa Jovana Nogic fins al nou sostre de l'equip, la veterana Luci Pascua. Passant, és clar, per la base Laura Peña i les interiors Elin Gustavsson i Tinara Moore. Les d'Eric Surís acudiran al pavelló de la Seu d'Urgell també amb reforços nous: Magali Mendy i Mima Colulibaly, amb passat gironí, i María Araújo, Tijana Adjukovic i Adaora Elonu.