Marquès obté la medalla d'or en els 200 metres estils

La nedadora de Castellví de Rosanes Núria Marquès es va penjar la medalla d'or en la prova dels 200 metres estils SM9 dels Mundials Paralímpics, que s'estan celebrant aquests dies a Londres. Aquesta és la segona medalla de la castellvinenca en aquest campionat, ja que divendres es va penjar el bronze en els 4x100 estils juntament amb les seves companyes Teresa Perales, Sarai Gascón i Isabel Yinghua.

Marquès va completar el recorregut amb un temps de 2:34:51, 2.09 segons més ràpid que Gascón, que va ser segona. La britànica Toni Shaw va completar el podi, amb un registre de 2:36.93. En les sèries matinals, la de Castellví de Rosanes també va ser la millor, imposant-se en la segona d'elles amb una marca de 2:40.87, bastant més lenta que la de la final. La irlandesa Ellen Keane es va classificar en segona posició (2:41.00), mentre que Gascón va ser tercera. En la primera, el triomf va ser per a Shaw (2:41.01), seguida per la xinesa Xu Jialing (2:41.87) i per l'argentina Daniela Giménez (2:42.61).

Marquès tancarà avui la seva participació en els Mundials amb dues proves més. La primera serà els 100 metres braça SB8, en la qual nedarà la segona sèrie. Aproximadament una hora després es llançarà a la piscina per nedar la primera eliminatòria dels 50 metres lliures S9.