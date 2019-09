El Reus sorprèn i derrota el Barça per endur-se la Supercopa, a Igualada

El Reus Deportiu va donar la sorpresa ahir en guanyar la Supercopa d'Espanya, disputada a Igualada, contra el Barça (3-2), en un partit que es va decidir en els darrers instants. Durant el primer període, els de Jordi Garcia van estrenar el marcador amb un gol de Marc Julià i van marxar al descans amb avantatge al marcador.

Durant la segona part, el Barça va començar dominant fins a la targeta blava de Sergi Panadero, que va deixar l'equip en inferioritat. El Reus va aprofitar aquest moment per atacar i intentar tancar la Supercopa, però el portuguès Joao Rodrigues va aprofitar una pèrdua a pocs metres de l'àrea per igualar el partit amb una molt bona definició. Poc després seria el Reus qui es quedaria en inferioritat per una targeta blava mostrada a Marc Julià i Helder Nunes anotava amb sang freda de falta directa. Tot semblava indicar que el Barça tenia lligada la Supercopa, però encara havia de viure's una altra remuntada.

Alex Rodríguez marcaria un gran gol per tornar a igualar l'enfrontament final i, a falta de 3 minuts i mig per a finalitzar la Supercopa d'Espanya, Romà Bancells va culminar una jugada individual per a certificar la remuntada i acabar 3-2 al marcador final.

Amb aquesta victòria, el Reus Deportiu va aconseguir la seva segona Supercopa estatal de la història, després d'obtenir-la en la temporada 2006-07.