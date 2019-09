El Torneig Benèfic del Bages recull uns mil quilos d'aliments per a la Creu Roja

El Girona van guanyar la final benjamí per 1 a 0 davant el Sant Cugat arxiu particular

La vuitena edició del Torneig Benèfic del Bages de futbol base, organitzat conjuntament entre el FC Joanenc i l'empresa E-Sports, amb la col·laboració de la delegació al Bages de la Federació Catalana de Futbol, va recollir uns mil quilos d'aliments, que seran destinats a la Creu Roja. Aquest torneig de pretemporada, celebrat al camp municipal de Sant Joan de Vilatorrada, té com a finalitat guanyar la partida a l'exclusió social. Per això, cada jugadors dels 32 equips participants havia de portar un quilo de menjar com a inscripció, com també els aficionats i familiars, que per entrar al camp havien de fer la mateixa aportació.

En l'àmbit esportiu, en la categoria aleví va guanyar el FC Barcelona després de superar per 3-0 el Joanenc; el tercer lloc va ser per al Gimnàstic de Manresa, que va superar l'Hospitalet per 1-0. Els marcadors de les semifinals van ser Joanenc 2-1 l'Hospitalet i Gimnàstic 0-0 Barça (2-3 per penals).

Pel que fa als benjamins, triomf del Girona a la final contra el Sant Cugat per 1-0; la tercera plaça se la va adjudicar el Gimnàstic de Manresa, en vèncer el Joanenc per 3-0. A semifinals, Sant Cugat 3-0 Gimnàstic i Joanenc 2-2 Girona (1-2 per penals).