La sesrovirenca Jana Fernández, convocada amb la selecció estatal sub-19

La jove futbolista de Sant Esteve Sesrovires Jana Fernández anirà amb la selecció estatal sub-19 per disputar un minitorneig a Islàndia que servirà per classificar-se per a l'Europeu sub-19 femení que se celebrarà el 2020 a Geòrgia.

La convocatòria es va anunciar ahir i entre les seleccionades hi haurà la jugadora del FC Barcelona, que anirà amb la selecció juntament amb les seves companyes d'equip catalanes Aida Esteve, Clàudia Pina i Paula Gutiérrez.

La sesrovirenca viatjarà a Madrid per desplaçar-se a la Ciutat del Futbol de Las Rozas. L'expedició anirà cap a Islàndia el 30 de setembre. El primer partit el disputaran el 2 d'octubre contra Kazakhstan (17 hores), el segon serà davant la selecció de Grècia el 5 d'octubre al migdia (14 hores), i a la tarda jugarà l'últim partit contra Islàndia (17 hores).