Igualada es prepara per a l'Urban Running Night Show

Formant part enguany de tots els actes del programa d'Igualada Ciutat Europea de l'Esport, aquest dissabte arriba la vuitena edició de l'Urban Running Nigth Show, amb diverses curses infantils al matí i les grans de 5 i 10 km que es faran en horari de tarda i vespre. L'organització, com és habitual en aquesta cita esportiva, és a càrrec de l'Ajuntament de la capital de l'Anoia i d'Ocisport.

L'Urban Running ja fa temps que s'ha convertit en un clàssic i aplega cada mes de setembre uns milers de persones, tant pel que fa a corredors com a seguidors. Hi ha activitats paral·leles que són adreçades a tota la família.

Enguany les proves infantils es posaran en marxa a les 11 del matí, i es començarà per curses de patinets. A les 12 serà el torn de les curses infantils, per a nens de 2 a 12 anys, amb distàncies entre els 400 i els 1.000 metres. Per acabar hi haurà la simpàtica cursa de cotxets, en la qual els pares hauran de córrer empenyent un cotxet amb el seu nen o nena competint amb altres pares. Totes les curses infantils es faran a l'avinguda de Barcelona i tenen la col·laboració de Kids&Us, que tindrà a punt, des de les 13 hores, un espectacle amb el qual es clourà la matinal.

A la tarda arribarà l'hora de les curses de 5 km i 10 km. A les 18.30 hores es donarà sortida a la cursa de 5 km i a les 20 hores la de 10 km des de la Rambla de Sant Isidre. La competició es divideix per grups d'edat: categories júnior fins a 18 anys, sènior dels 19 als 39 anys, màster-1 a partir dels 40 anys i la de màster-2 a partir dels 50 anys, masculina i femenina. Hi haurà premis en metàl·lic per als cinc homes i dones de la cursa de 10 km sempre que ells corrin en un temps inferior als 35 minuts i elles per sota dels 39 minuts. A més hi haurà grans sorpreses quan es faci de nit, amb un gran espectacle de llum i so que s'espera que sigui molt atractiu.

D'altra banda, diumenge al matí es fa l'Alzheimer Race, una caminada solidària organitzada per l'Hospital de Dia Sant Jordi d'Igualada i el Consorci Sociosanitari d'Igualada, amb el suport de l'Ajuntament. Té per objectiu la sensibilització de tota la població i recollir fons per a l'Associació de Familiars d'Alzheimer, així com la promoció dels hàbits saludables. Es caminarà per l'anella fluvial d'Igualada i la sortida serà a les 11 del matí des del Mercat de la Masuca i es faran 4,5 quilòmetres.