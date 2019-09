Ferrari dona la victòria a Vettel gràcies a l'estratègia

Vettel es va alçar amb la victòria per primera vegada aquest any

Després de 22 curses, Sebasian Vettel (Ferrari) va tornar a gua-nyar un gran premi, concretament el de Singapur, després d'una gran estratègia de Ferrari que li va sortir pràcticament a la perfecció. L'alemany havia vençut per última vegada el 2018 a Spa (Bèlgica).

L'escuderia italiana va prendre la decisió de dur a terme un undercut –fer l'aturada a boxes abans que el rival per després, quan hagi d'anar-hi ell, avançar-lo a la pista– perquè Vettel superés Lewis Hamilton (Mercedes) i per assegurar un doblet de Ferrari. El quatre vegades campió del món va sortir amb un ritme tan alt que aquesta estratègia li va servir, fins i tot, per avançar el seu company, Charles Leclerc, que anava primer i estava a punt d'assegurar-se tres victòries consecutives.

El monegasc es va mostrar molt molest després de la cursa amb Vettel i va assegurar que «a un company d'equip no se li fa un undercut». D'altra banda, el podi el va completar Max Verstappen (Red Bull), el qual manté la tercera posició en la classificació general, però empatat a 200 punts amb Leclerc, que ara mateix és quart. Carlos Sainz (McLaren) no va tenir un bon dia i va quedar en dotzè lloc.