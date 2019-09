Messi té una elongació a l'adductor i és dubte per a dimecres contra l'Inter

El FC Barcelona va anunciar ahir a través de la pàgina web del club el comunicat mèdic sobre la lesió de Leo Messi. L'argentí té una elongació a l'adductor de la cama esquerra i el seu període de baixa dependrà de la seva evolució. Es perdrà amb tota seguretat el partit de dissabte contra el Getafe a domicili i caldrà veure si està disponible per a l'enfrontament de dimecres de Lliga de Campions contra l'Inter de Milà de Conte al Camp Nou. Les elongacions a l'adductor acostumen a tenir una durada de 5 a 10 dies, així que hi ha moltes possibilitats que Messi no arribi a la cita europea.

El capità blaugrana es va tornar a lesionar en el primer partit de lliga que disputava com a titular el dimarts contra el Vila-real. Messi va durar una part, però ja va començar a sentir molèsties al minut 26 de partit, després d'una pèrdua. L'argentí va ser captat per les càmeres demanant als fisioterapeutes que li solucionessin els problemes físics que estava patint durant el partit perquè no es podia trencar un altre cop.

Així doncs, el Barça haurà d'afrontar el següent partit fora de casa sense el seu jugador principal i amb la necessitat de sumar la primera victòria de la temporada a domicili, després d'haver jugat quatre partits fora de casa i haver-ne empatat 2 i perdut uns altres 2.



Tebas no va canviar el partit

El FC Barcelona va sol·licitar el canvi d'horari per al partit que va disputar aquest dimarts contra el Vila-real de Calleja i la Lliga la va rebutjar. El club blaugrana va demanar el canvi d'horari amb motiu de la gala The Best del dilluns a Milà, on van viatjar jugadors importants de la plantilla, com Ter Stegen, De Jong o el propi Leo Messi. Tebas va justificar-se assegurant que «canviar aquest partit suposava haver d'adaptar un total d'11 enfrontaments». A més, va afirmar que «el premi no s'entregava gaire tard i pensàvem que arribarien a Barcelona a la nit».

A més, va aprofitar per lloar la figura de Messi i va dir que «és el millor jugador de la història i es una gran sort tenir-lo a la Lliga. No me la imagino sense ell.»