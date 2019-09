Mads Pedersen dona la sorpresa i destrona a Valverde

El danès Mads Pedersen ha donat la sorpresa proclamant-se campió del món en la prova que ha tancat aquest diumenge els Mundials de Ciclisme en Ruta de Yorkshire (Regne Unit), una carrera de 261 quilòmetres en la qual s'ha retirat abans del final el defensor del títol, l'espanyol Alejandro Valverde.



Pedersen, de 23 anys, ha guanyat inesperadament a l'italià Matteo Trentin, favorit i qui ha llançat l'esprint final d'un trio en el qual el suís Stefan Küng, un dels herois d'una prova dantesca per les condicions meteorològiques, s'ha endut el bronze.



Que l'italià es tirés aigua a les cames en els últims quilòmetres ja ha fet sospitar que tenia algun problema físic. Encara així, quan ha arrencat pocs dubtaven que anava a sumar l'or del Mundial a l'europeu que va aconseguir en 2018.



Abans que decebés Trentin, també ho ha fet un altre dels grans favorits, l'holandès Mathieu van der Poel, que ha estat qui ha provocat l'atac decisiu en l'escamot a 33 km de meta però ha rebentat a 12, estant en el grup de triats.



Sense Valverde en el tram definitiu, els millors espanyols han estat els germans bascos Gorka i Ion Izagirre, novè i setzè dins del grup principal que han arribat a 25 segons del guanyador el qual ha acabat en 6 hores, 27 minuts i 28 segons.





Aquests últims metres de la ruta han estat el final d'perquè les dantesques condicions meteorològiques regnants, sumades a l'aigua caiguda en dies anteriors, han obligat a retallar el recorregut, eliminant els 50 km més durs anteriors a l'entrada en el circuit final d'Harratage.Un circuit de 14 km al qual en comptes de les set voltes programades els corredors han hagut de donar nou, amb el resultat final de 261 quilòmetres de trajecte en lloc dels 280 previstos. Tanmateix, el vigent campió del món, Alejandro Valverde, ha deixat la carrera mancant menys de 100 km per a la meta, una prova de les més hostils per a ell en el meteorològic i en la qual no ha pogut sumar una medalla més al seu or de 2018 i les seves dues plates i quatre bronzes anteriors.