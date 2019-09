La Selénika supera els 600 participants en una matinal esplèndida

Aquest matí de diumenge s'ha celebrat la 31a Marxa Selénika, la prova de BTT amb més tradició de les nostres comarques i organitzada, un any més, per la Penya Ciclista Navarcles. Finalment, s'han superrat els 600 participants vinguts no només de la Catalunya central sinó també d'altres indrets del país i amb unes condicions climatològiques excel·lents.

La ruta ha seguit les Valls del Montcau i el recorregut total era de 95 quilòmetes que, cada corredor, ha anat completant segons el seu nivell. Pel que fa als homes, el primer en arribar ha estat el fruitosenc Guillem Muñoz amb un temps de 4 hores 15 minuts i 45 segons, En la catergoria femenina, la primera en arribar a Navarcles ha estat Vanesa Amaro després de cobrir el recorregut amb 6 hores 14 minuts i 55 segons. Podeu consultar una àmplia galeria gràfica de la Selenika. En l'edició de demà de Regió7 més informació, amb entrevistes als participants i els temps d'arribada de tots els bikers.