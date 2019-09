El Futsal Vicentí ho intenta fins al final però cedeix el triomf a la pista del Palma

El Futsal Vicentí va viatjar a Palma de Mallorca sabedor de la dificultat que comportava emportar-se els tres punts de l'illa. Tot i així el conjunt de Sant Vicenç de Castellet va saltar a la pista sense por i jugant de tu a tu contra un rival, a priori, superior. Les primeres aproximacions van ser obra dels locals, però els primers a desfer l'empat inicial van ser els visitants, gràcies a Marc Elvira, que en el minut 3 va avançar el seu equip, 0-1. Aquesta diana va suposar un plus de moral per als vicentins, que aconseguien frenar les envestides d'un Palma Futsal que ho intentava de totes les maneres però veia com la defensa, o sinó el porter Hector Collado, aconseguien mantenir imbatuda la porteria visitant.

El descans no va servir per canviar el guió, i el Palma Futsal ho va seguir intentant fins que, després d'una jugada enrevessada, van aconseguir foradar la xarxa visitant, i posar l'empat a l'electrònic, 1-1. Després del gol, el Futsal Vicentí va gaudir d'ocasions per tornar-se a avançar, però qui ho va tornar a fer va ser el Palma col·locant el 2-1 definitiu. A partir de llavors els jugadors de Sant Vicenç es van llançar a l'atac però sense encert i la derrota es va acabar consumant.