Tres de tres del Manresa júnior

Tercer partit de lliga i tercer triomf dels manresans, aquest cop a casa contra el CB Santfeliuenc. Amb aquesta victòria és líder en solitari amb sis punts a la classificació.

El partit va començar amb certs dubtes en defensa pels interessos del Catalana Occident, quan en el primer període van deixar anotar massa fàcil per culpa de la poca atenció en defensa que no s'havia vist en els dos anteriors partits. Tanmateix, van acabar el primer parcial per 18-13. Després d'aquests instants d'incertesa, ja a l'equador del segon parcial, el to defensiu dels locals va augmentar i es van protegir bé al darrere i aconseguint tirs nets gràcies al físic superior. Després del descans, tres triples van servir per testificar la victòria que arribaria més tard. Pel que fa als triples, però, els percentatges van romandre per sota de la mitjana dels últims partits. I és que només van aconseguir anotar 8/35 triples. Eren uns números més aviat mediocres però suficients per vèncer.

A l'últim període del partit disputat al Vell Congost, els ànims per seguir sumant punts no van baixar, tot i l'àmplia diferència en el marcador del pavelló.

En aquest tram final del matx, el percentatge anotador va millorar lleugerament, sobretot en el tirs de dos, fruit de poder encistellar tirs sense oposició. Amb la victòria, el Catalana Occident és, avui, l'únic que ha aconseguit guanyar tots els partits que ha disputat en aquest inici de temporada en la seva categoria.