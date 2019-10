Les sis propostes de la Ultra Pirineu reuniran 4.000 corredors de 50 països

L'onzena Salomon Ultra Pirineu es prepara per rebre el cap de setmana els millors corredors de muntanya del món. Enguany, aquesta organització, que té el Parc Natural del Cadí Moixeró com a escenari, reneix i s'amplia fins a arribar a les sis curses amb dues noves incorporacions en aquesta edició, la Sky Pirineu i la Trail Pirineu, de 36 i 56 km respectivament. En total s'esperen uns 4.000 corredors de 50 països.

Prova reina de 94 km

La cursa de 94 km, amb sortida de Bagà a 2/4 de 6 del matí del dissabte, tindrà 6.200 m de desnivell positiu. Dmitry Mityaev, l'atleta revelació rus, torna a la Ultra Pirineu per intentar arribar al lloc més alt del podi: serà el seu quart any en aquesta cursa i el 2017 ja es va colar al segon esglaó. Lluitant per la victòria també hi haurà els catalans Jordi Gamito, (tercer el 2018) i Jessed Hernández, guanyador de la primera i la desena edició de la prova. El veterà Miguel Heras, que ha participat fins a sis vegades i es coneix el recorregut com el palmell de la mà, tornarà un any més per intentar fer-se amb la victòria. També hi seran Pere Aurell, el berguedà Pau Bartoló o Morgan Casey.

En el pla femení dues corredores estrangeres seran les grans protagonistes: Fernanda Maciel i Mimmi Kotka. L'atleta brasilera afincada a Catalunya torna a la Ultra Pirineu després de vuit anys. Mimmi Kotka s'estrena en aquesta cursa per fer-se amb un lloc al podi. Roser Español, tercera l'any passat, també tornarà a estar present. Igualment hi seran Mònica Comas, la bagenca Laia Díez i Adriana Vargas, entre d'altres.

Les novetats

Pur skyrunning, això és la Sky Pirineu i molts corredors d'elit ja han confirmat que no es volen perdre els 36 km i 2.600 metres de desnivell positiu de la nova carrera, penúltima prova de les Skyrunner World Series i de les Golden Trail National Sèries. Oriol Cardona, situat com a líder del circuit, serà dissabte (9 h) a la línia de sortida a Bagà. Trepitjant els talons al de Banyoles hi haurà el japonès Ruy Ueda, segon en la classificació de les Skyrunner World Series, que ve a Bagà per seguir sumant punts i intentar col·locar-se en primer lloc. Al seu costat hi haurà Pablo Villa i ell recordman de la Zegama-Aizkorri, Stian Angermund-Vik, Altres corredors de nivell com el francès Thibaut Garrivier, l'italià Marco de Gasperi, el suec Petter Engdahl, Zaid Ait Malek, Pablo Villalobos, Pere Rullan o el jove Jan Margarit estaran també preparats per provar aquesta nova cursa.

El cartell femení també és d'infart. En la línia de sortida hi seran atletes com la noruega Yngvild Kaspersen i la britànica Holly Page. D'altra banda, les bessones sueques Lina i Sanna El Kott i la seva compatriota Johana Astrom també lluitaran per estar entre les primeres. A part d'aquestes corredores, hi participaran corredores de casa com Eli Gordón i la jove promesa Gisela Carrión. Ester Casajuana, Ainhoa ??Sanz o Marta Molist també seran a la línia de sortida de Bagà.

Tres curses més

A més d'aquestes dues carreres també es correrà la nova Trail Pirineu (56 km des de Bellver a les 6 h de dissabte), la Mitja Pirineu (19 km a les 8 h de Bellver el dissabte) i la Nit Pirineu (5 km, kilometre vertical el divendres a les 19.30 h). Juntament amb la Pirineu XS, que tindrà lloc el diumenge per als atletes més joves (des de les 10.30 a Bagà), conformen el cartell d'aquest any. El Trail Pirineu, de 56 km i 2.800 metres de desnivell positiu, també és una novetat i agafa el relleu de la Marató Pirineu. A la línia de sortida de Bellver de Cerdanya hi seran Tòfol Castanyer, que ara opta per una distància més curta. Al costat d'ell, André Rodríguez,de Portugal i la basca Oihana Kortazar, Àngels Llobera o Dominique Van Mechgelen, en l'apartat femení. En la segona edició de la Mitja Pirineu (19 km i 600 m +) hi haurà Ferran Sampere, Arnau Aranda, Nicolás Molina, Mireia Pons, Marta Pérez i Yolanda Martín, entre d'altres.

L'esdeveniment es podrà seguir a la web ultrapirineu.com i també pel Facebook de la cursa; així mateix, la Sky Pirineu es podrà veure en directe per TV3.