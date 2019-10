La cursa de la Penya Blaugrana de Santpedor podria arribar a 200 atletes

Demà torna la cursa anual que organitza la Penya Blaugrana de Santpedor a la localitat bagenca amb la seva 27a edició. Es tracta d'una prova oberta a tothom, sense distinció de categories, i que té dues curses de diferent distància. La principal és de 10 quilòmetres, i la minicursa és de 4. En aquesta segona, la participació està oberta a tothom però només s'obsequiarà amb premi els que hi hagin participat a partir de l'any 2006.

Aquesta cursa, a part de tenir l'organització anual de la Penya Blaugrana de Santpedor, també té la col·laboració de l'Ajuntament del municipi i, a més, recull tots els beneficis per a l'associació Ampans. La cursa de demà començarà a la tarda, concretament a les 18 hores.



Entre 180 i 200 participants

Segons calculen els organitzadors, la participació de l'edició d'aquest any oscil·larà entre els 180 i 200 corredors, una participació inferior a la d'altres edicions. Per exemple, en l'edició de l'any 2012 van arribar als 545 participants i, en alguna ocasió, als 600 corredors. No obstant això, es mostren tranquils perquè és una participació similar a la viscuda en els darrers 3-4 anys, tot i que en l'edició del 2018 va tenir una lleugera pujada i aquest any tornarà als números de les últimes edicions de la cursa bagenca.

Una de les claus de l'augment de participació la temporada passada va ser traslladar el recorregut de l'habitual tram urbà de Santpedor a camins rurals i corriols de l'entorn del municipi bagenc. Gràcies a això, el 2018 van tenir un total de 216 participants.

La victòria de la cursa absoluta masculina va ser per al corredor berguedà Xavi Tomasa, que es va imposar amb un temps de 36.14 minuts, seguit de Marc Valdés, 37.23 minuts, i Oriol Sellarés, amb 38.19 minuts. En categoria femenina, la vencedora va ser Laia Andreu, amb un registre de 41.18, i el podi el van completar Anna Rovira (43.15) i Carme Villacrosa (43.30).