Marc Coma debuta amb Alonso demà al Ral·li del Marroc amb vista al Dakar

L'avianès Marc Coma debutarà demà com a copilot de Fernando Alonso al Ral·li del Marroc, amb vista a l'edició del 2020 del Dakar, en què l'asturià espera competir tenint el berguedà al costat.

Ambdós encara estan en la fase d'adaptació al Toyota Hilux i la prova al desert d'Erfoud començarà a ser significativa per veure les opcions que tenen en la prova principal que l'any vinent es disputarà a Aràbia Saudita. Tot i que la prova dels cotxes no comença fins demà, les motos i els quads ja arrenquen avui al ral·li marroquí.

En aquesta prova del Marroc també participarà l'urgellenc Isidre Esteve i també el copilot d'Òdena Àlex Haro, que també ha fitxat pel Toyota Gazoo Racingi i estarà amb De Villiers compartint equip amb Coma i Alonso.

Al Ral·li del Marroc no faltarà cap de les estrelles principals de la categoria de cotxes, com l'actual guanyador del Dakar Nasser Al-Attiyah, Stephane Peterhansel, Nani Roma i Carlos Sainz. I en les motos hi haurà Laia Sanz.