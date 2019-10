El City de Guardiola rellisca i s'allunya del líder Liverpool

L'equip de Pep Guardiola va caure per segona vegada aquest curs

El Manchester City es va allunyar encara més, aquest diumenge, del liderat de la Premier League, a causa de la seva derrota a casa contra el Wolverhampton Wanderers (0-2) en el transcurs d'una vuitena jornada en què es va veure la golejada del Chelsea al camp del Southampton (1-4), així com la derrota del Manchester United en la seva visita a St. James's Park (1-0). Malgrat les seves nombroses ocasions, el conjunt entrenat per Pep Guardiola va trobar a faltar la punteria i ho va acabar pagant caríssim en encaixar un doblet d'Adama Traoré en el tram final del partit. Tots dos gols van ser al contraatac i amb el mexicà Raúl Jiménez conduint la pilota per assistir al bigolejador.

Així, els 'citizens' van collir la seva segona derrota de la lliga i es queden amb 16 punts, a vuit del liderat que ostenta l'impol·lut Liverpool. Per la seva banda, el Wolverhampton es va situar en la meitat de la taula amb 10 punts, just una posició per sobre del Manchester United.

Els 'diables vermells' van signar d'aquesta manera la seva tercera jornada seguida sense vèncer. El projecte d'Ole Gunnar Solskjaer segueix sent irregular i aquesta vegada els seus jugadors van perdre pel gol de Matthew Longstaff per al Newcastle United al minut 72 quan va superar De Gea.