Èxit de participació en la prova inaugural de la Copa Catalana de ciclocròs a Sant Fruitós

Èxit de participació a la prova inaugural de la Copa Catalana de ciclocròs que, per segon any consecutiu, es va desenvolupar en el marc dels Benet Games. Fins a 229 ciclistes van pendre part en alguna de les quatre curses que es van fer durant la matinal per determinar els guanyadors de totes les categories masculina i femenina, des de l'elit fins a la prebenjamí.

L'estrena d'un circuit de 2,1 quilòmetres, habilitat entre el pàrquing de les piscines municipals i el vial que porta a l'urbanització de les Brucardes, just davant del pavelló d'esports va ser una de les novetats més remarcables d'enguany. Les característiques del nou recorregut avalen la continuïtat de la prova en el marc de les olimpiades de l'esport i la natura sanfruitosenques.

El circuit de Sant Fruitós de Bages es caracteritza per la seva exigència tècnica, per l'inusual desnivell, doncs el conformen constants pujades i baixades, així com per l'escassa presència de superfície d'asfalt, la manca d'herba i també per l'absència de fang, degut, en part, a les actuals condicions climatològiques.

Les curses van començar als voltants de les nou del matí i van finalitzar passades dos quarts de dues del migdia. Els ciclistes més ràpids en la categoria elit van ser Albert Poblet i Veerle Cleiren. En sub-23 masculí va vèncer Pau Costa, amb un temps d'1 h, 2' i 22''.