El Navàs mostra un mal nivell de joc a la represa i cau a Sant Cugat

El Club Bàsquet Navàs no va poder sumar la segona victòria al grup 2 de Copa Catalunya i va caure a la complicada pista del Sant Cugat (80-73).

Els jugadors dirigits per Isidre Suau van fer un bon inici de partit i van acabar per davant al final d'un primer quart en el qual els atacs es van imposar clarament a les defenses, fet que convertia el duel en dinàmic i atractiu (23-24). En el segon període els bagencs van millorar la intensitat defensiva, i gràcies a això van aconseguir una màxima renda de tretze punts. Als darrers instants de la primera meitat, els locals van reaccionar amb un parcial de 7-2 per arribar a la mitja part de l'enfrontament amb només vuit punts de desavantatge (34-42).

Tornant dels vestidors, els navassencs no van mostrar el seu nivell habitual, amb una baixa intensitat defensiva, nombroses pèrdues de pilota i molt poc encert en el llançament. Van pagar car tot això, ja que el Sant Cugat va clavar un parcial de 27-11. En els darrers deu minuts el Navàs no va donar el partit per perdut i va poder arribar al darrer minut quatre punts per sota, però dues clares errades no van permetre culminar la remuntada. Tot i el resultat, el tècnic navassenc va acabar amb bones sensacions.