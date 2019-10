El Barça confirma que Víctor Valdés deixa d'entrenar el juvenil A del club

Un secret a veus que va oficialitzar-se ahir el FC Barcelona. Víctor Valdés, mític porter del conjunt blaugrana i fins el dia d'ahir entrenador del juvenil A de l'entitat, va ser destituït arran de les discrepàncies que ha tingut des de la seva arribada amb diversos membres de la directiva.

El punt final a la seva breu aventura va ser a causa d'una forta discussió, pujada de to, amb el director del futbol formatiu del Barça, Patrick Kluivert. A partir del moment en què va tenir lloc la discussió, Valdés ja estava amb gairebé els dos peus fora del conjunt blaugrana en el seu retorn al club, aquesta vegada com a entrenador. Tot i que encara no era oficial el seu acomiadament, Valdés ja no va viatjar dissabte a Tarragona pel partit del juvenil contra el Gimnàstic, que van guanyar tot i l'absència del seu tècnic (1-2).

Víctor Valdés ja va sortir amb mal peu del Barça el 2014, quan va decidir no renovar el seu contracte amb l'entitat i el retorn a casa del de l'Hospitalet no ha anat tan bé com ell esperava.

D'altra banda, el FC Barcelona també va anunciar ahir qui serà el substitut de Valdés en el juvenil A a partir d'avui. L'opció triada per l'entitat blaugrana ha estat Franc Artiga, que fins ahir ocupava el càrrec d'entrenador del juvenil B del Barça. Artiga treballa en el futbol formatiu blaugrana des de l'any 2010.