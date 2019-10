Queixes per una instal·lació inacabada

Era un desig, un somni a la bar-riada Mion que ja és una realitat. El mes d'agost passat es va inaugurar la instal·lació de gespa artificial al terreny de joc municipal on el FC Pirinaica AVMP fa les seves activitats. Un camp de futbol, però, que aquest club manresà considera inacabat, amb importants mancances. Per això les queixes que la junta en ple ha fet a Regió7. «Tenim inquietud per saber quan s'acabarà el camp. La instal·lació té molts defectes de forma que afecten el nostre dia a dia. De moment no trobem resposta de l'Ajuntament tot i que estem fent una feina social que haurien de valorar», han fet saber els membres de la junta del club.

Un dels problemes és que al lateral que dona a l'escola Puigberenguer hi ha un talús de terra que quan plou omple de fang la superfície verda. Segons la Pirinaica, «ens agradaria tenir clara quina és la proposta de l'Ajuntament sobre això. Ens havien dit que en el projecte es parlava de posar-hi formigó líquid. Nosaltres hem fet un arranjament provisional i poc estètic, però és una solució parcial, que no resol el problema perquè quan plou baixa fang; també els nens, tot jugant, fan caure pedretes. Això ho ha d'arranjar una empresa especialitzada, no la junta directiva d'un club per més voluntat que hi posi. Aquesta és una part del camp que considerem que no està acabada i no entenem com l'han pogut deixar d'aquesta manera, a mitges. Sort que la gent de manteniment de l'Ajuntament ve cada setmana a netejar-ho; ho fan tan bé com poden».



No es pot regar el camp

Quan s'instal·la gespa artificial en un camp de futbol es recomana regar-la tot sovint. La Pirinaica no ho pot fer perquè la seva capacitat d'aigua és limitada i reduïda a un dipòsit que també ha d'abastar els lavabos i les dutxes. El club diu que «els tubs perquè ens arribi aigua directa hi són, però falta connectar-los. Segurament no ho fan perquè es necessiten unes bombes de pressió i això val diners. Quan se'ns acaba l'aigua rebem moltes queixes de pares i aficionats, i per no regar el camp també hem detectat alguna lesió important en jugadors del futbol base».

El camp municipal de la barriada Mion no té, en l'actualitat, cap espai on la gent pugui seure: «Ens van dir els tècnics d'esports de l'Ajuntament que posarien uns bancs, però aquests no han arribat. El problema és que ve gent gran a veure els partits que no poden estar tota l'estona drets». La Pirinaica també troba a faltar «papereres. Hem posat uns bidons que intenten fer la funció perquè entenem que la brutícia perjudica la instal·lació en general».

Malgrat les deficiències en els acabats, la Pirinaica considera que «el camp ara és fantàstic. És una instal·lació que queda per a la ciutat i que no tenim cap problema a compartir com fem amb la gent del Manresa Rugby Club. El que ens agradaria és que es facin les coses bé. En aquest sentit, algun dia un altre parany ha estat la il·luminació del camp, i ha coincidint que els del rugbi s'han trobat a les fosques. Nosaltres no volem molestar constantment l'Ajuntament però ens agradaria que ens atenguessin perquè tenim molts problemes».



Els accessos, deficients

Si la Pirinaica té maldecaps amb els acabats del camp, els dels seus accessos no queden enrere. Durant el període d'obres per a la instal·lació de la catifa verda es va dedicar un espai exterior, al costat de porta d'entrada, que havia estat pàrquing i també pistes de petanca, com un camp provisional de futbol 7 perquè així «els nens de l'escola no haguessin de marxar a una altra instal·lació. Amb això també havíem aconseguit evitar les reunions de joves practicants del botellón», es queixa la junta.

I afegeixen que, «per circumstàncies alienes al club i arran d'un conflicte amb algun veí, que vol passejar el gos per aquest indret, l'Ajuntament ha considerat que aquesta zona s'ha de convertir en pàrquing, quan està catalogada com a espai esportiu i zona verda. Nosaltres acatem aquesta decisió, però que com a mínim hi hagi llum, perquè algun dia hi haurà algun accident que haurem de lamentar amb algun atropellament o amb alguna caiguda a la rasa que hi ha en un costat. Volem que l'Ajuntament aclareixi perquè ens han fet treure els focus que ja hi havia instal·lats. Ens diuen que hem d'anar a la llei; hi estem d'acord, però hi hem d'anar tots. Els accessos al camp de futbol no tenen la seguretat necessària; hi passen molts nens».

Un altre desacord de la Pirinaica és que no hi hagi «cap contenidor per a la brossa. Movem molta gent i això genera quantitat d'escombraries».