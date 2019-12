L'Estrasburg venç a Ankara i provoca el lideratge manresà

El Baxi Manresa va acabar ahir, de manera oficial, la primera volta de la Lliga de Campions com a líder del grup A. La derrota del Türk Telekom a la seva pista davant de l'Estrasburg per 75-83 va provocar que els otomans veiessin com els catalans i els sards del Dinamo Sàsser els empataven a cinc victòries a la classificació. Entre aquests tres equips i la resta ja s'obre un forat de dues victòries que donen pas a un autèntic embús. Fins a quatre equips tenen tres triomfs, l'Oostende, l'Estrasburg, el Lietkabelis i l'Unet Holon. El cuer és el Torun, proper amfitrió del Baxi, dimecres, en el segon dels tres partits consecutius a fora de l'equip de Pedro Martínez.

A Ankara, l'Estrasburg, que només havia guanyat dos partits fins ahir, va començar bé i va dominar la primera meitat. El joc coral dels jugadors francesos va despistar un Türk Telekom que tenia la baixa d'un dels seus millors homes, Muhamed Baygul, i ho va notar en fase ofensiva.

Així, un parcial de 15-24 ja va marcar les diferències des de l'inici i, malgrat que els turcs es van arribar a situar a davant al tercer quart, va ser un miratge. El bon partit del pivot Jerai Grant, amb 14 punts i 19 de valoració, va ser ben secundat per Traoré (15 punts), Scrubb (14) i York (13). Per la banda dels locals, malgrat el bon partit del gegantí pivot Fall (21 punts i 34 de valoració), ben secundat pels 16 punts de Wiltjer, l'avantatge alsacià del tram final ja va ser irrecuperable.



Dues pròrrogues a Saragossa

L'únic equip de la lliga Endesa que jugava ahir va ser el Casademont Saragossa, que va haver de jugar dues pròrrogues per desfer-se del Happy Casa Brindisi en un duel que se li va complicar després de tenir-lo dominat. En el segon temps suplementari, Dylan Ennis es va posar la capa de superheroi amb dos triples seguits i una jugada de 2+1 no completada, però els italians encara haurien pogut empatar amb un triple final de Thompson que no va entrar.