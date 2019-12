El Cadí rep el València després de conèixer que té un rival belga a Europa

El Cadí la Seu juga avui a la seva pista amb la intenció de redreçar la situació a la lliga, després de les dues derrotes consecutives, contra el Bembibre i l'IDK Gipuzkoa, just l'endemà de conèixer que el Basket Hema belga serà el seu rival en els play-off de l'Eurocup femenina. El duel d'anada es disputarà a la Seu, probablement el proper 19 de desembre, i la tornada serà a Brussel·les, també segurament el 9 de gener.

El conjunt belga va ser, com el Cadí, segon del seu grup, darrere de les hongareses del Szekszard i davant de dos conjunts alemanys, el Rutronik Stars Keltern i el Herner. Va guanyar quatre partits i en va perdre dos, la qual cosa ha provocat que hagi obtingut un balanç superior al del Cadí i tingui l'oportunitat de disputar la tornada al seu pavelló.

De les seves jugadores, destaquen poderosament les germanes bessones Massey, de 19 anys. Billie té una mitjana de 27 de valoració a la lliga i 16 rebots per partit. La seva germana, Becky, és lleugerament més anotadora. La tercera pota del trident és per a Lut de Meyer, que aconsegueix 13,8 punts per partit.

En el cas que el Cadí passi ronda i jugui a setzens de final, es trobaria un vell conegut, el Basket Landes francès, campió del seu grup i que queda exempt de la propera ronda.



Duel exigent a casa

De moment, però, el Cadí ha d'aparcar durant deu dies l'Europe Cup i centrar-se en la lliga. Avui, a les vuit del vespre, rep un València que ara mateix té una victòria més que les urgellenques a la classificació. El tècnic, Bernat Canut, va apuntar ahir que «el València ja era un rival molt potent la temporada passada i, enguany, s'ha reforçat encara més per intentar competir per la lliga amb el Perfumerías Avenida i el Girona». El Cadí haurà de superar el cansament del viatge a Hongria i el fet de no haver fitxat per suplir la baixa de Yurena Díaz.